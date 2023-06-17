NOVO LAND第2A期次輪開賣223伙　A組大手時段暫沽20伙

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期今日（17日）展開次輪銷售，以價單形式發售223伙，當中入場單位折實336.09萬元起。 據了解，項目於A組大手時段沽出20伙。



11:05 A組大手時段暫沽20伙

市場消息指，A組大手時段暫時有約20伙獲買家認購，佔可售價單位約一成。

11:00 中原陳永傑料全數沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日是美國宣布暫緩加息後首個開售大型新盤，買家加快落實入市決定，出席率眾多，料今日價單發售223伙可全數沽清。客源方面，以用家剛需客為主，佔7成，長線投資者亦佔三成。

他指，截至昨日，6月一手成交320餘宗，市場仍以剛需客主導市場，1,000萬元以下物業買家受息口影響較微，加上已受惠財爺plan，相信即使財政司司長放寬首置按揭成數對其影響亦不大，反之中價物業，或期望財爺放寬首置按揭成數至2,000萬元物業而呈膠著狀態。但美國暫緩加息對香港物業市場總算是好消息，相信發展商將加快推盤，料六月一手成交可達1,000宗。

中原陳永傑。（資料圖片/張浩維攝）

NOVO LAND第2A期次輪銷售的223伙，包括13間開放式單位、16間一房單位、164間兩房單位以及30間三房單位。折實售價336.09萬元至946.81萬元，折實呎價12,779元至16,580元，以價單計整批市值逾16億元。

首輪銷售於周六早上10時開始，將分為A、B兩組。A組為大手客組別，最多買四伙。至於B組為散客組別，最少買一伙及不多於四伙指定單位。值得留意的是，A、B組買家則最多買一間指定一房單位。