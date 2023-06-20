仔女已移民　長情業主964萬沽愉景新城三房　帳賺逾五球｜多圖

荃灣愉景新城有長情業主因子女早已移民外地，故以963.8萬元沽出3房套單位，並搬往另一細單位自住。該愉景新城持貨約24年，是次轉手帳面獲利580.8萬元離場。



美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為愉景新城1座高層E室，實用面積656平方呎，屬3房套間隔。單位新近以963.8萬元沽出，呎價14,692元。原業主原本與子女同住，惟子女早前已移民，故今次賣樓後搬往另一細單位自住。

四年前花50萬翻新單位

單位約一星期前放盤，及後即獲買家洽購。據知，業主於四年前斥50萬至60萬元將單位翻新，新買家為同區換樓客，因見單位有裝修及景觀開揚，故即睇即議貨隨即入市。

↓↓愉景新城01座高層E室↓↓

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持貨24年 升值逾1.5倍

至於原業主於1999年初以383萬元買入，持貨至今24年，是次轉手帳面獲利580.8萬元，單位期內升值逾1.5倍。

鍾家豪補充，荃灣區近日成交量微升、主要因為唔少業主叫價態度軟化，提供唔少議價空間，本月荃灣區暫錄約55宗買賣成交、當中約20宗為本周成交。至於愉景新城本月暫錄5宗買賣成交、平均呎價14,635元。