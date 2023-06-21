佳明土瓜灣明雋首批30伙　折實均價18526元　開放式入場費379萬

樓花期僅3個月的佳明集團（1271）旗下土瓜灣新盤明雋（The Grands），今日（21日）公布首張價單，涉及30伙，折實平均呎價18,526元，折實最平為5樓D室開放式戶，折實價378.56萬元。



佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，明雋今日起開始收票，同日對外開放示範單位，最快7月初推出應市。項目造價參考啟德新樓一手價，又指集團想提供優惠予首批買家。認為下一批加推單位有較大加價空間。

今起收票、開放示範單位 7月份推售

明雋首批30伙，當中開放式戶佔16伙、一房戶佔14伙，實用面積由231至260平方呎。整批30伙市值約1.7億元，折實後約1.4億元。該批單位價單售價473.2萬至676.5萬元，扣除最高20%優惠後，折實售價378.56萬至541.2萬元，折實呎價16,388元至20,815元。

一房戶入場費448萬 面積259呎

該盤入場單位為5樓D室，屬開放式單位，實用面積為231平方呎，價單售473.2萬元，扣除最高樓價20%優惠後，折實售價378.56萬元，呎價16,388元。

至於最平一房戶為5樓B室，實用面積259平方呎，價單售價559.7萬元，折實售價447.76萬元，呎價17,288元。

同區瑧尚首批80伙 折實呎價18301元

參考同區於2019年推出的新世界旗下項目瑧尚，首批涉及80伙，折實平均呎價18,301元，入場一房461.5萬起。

明雋位於土瓜灣炮仗街45號，提供76伙，單位實用面積介乎207至260平方呎。設兩類戶型，包括開放式戶及一房戶，各佔一半，開放式標準戶實用面積為231及232平方呎，而一房標準戶實用面積則為259及260平方呎。樓盤預計關鍵日期為2023年9月19日，屬短期樓花項目。

↓8樓C室連裝修示範單位↓

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