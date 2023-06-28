沙田、白石角成內地生租樓熱門地　三內地女生1.43萬合租沙田中心

臨近暑假，不少學生開始物色鄰近學校的屋苑，以節省交通時間。最近，沙田、白石角等地區成為不少中大內地生選擇租盤熱門地點。有中大內地研究生新近以每月12,300元承租白石角雲滙開放式單位；另有3名內地生以每月14,300元合租沙田中心兩房單位。



中原地產分行分區營業經理吳嘉權表示，上述租賃成交單位為沙田中心佳寧大廈（C座）中層C室，實用面積347平方呎，屬兩房間隔，因應市況減價至14,300元租出，平均呎租41.2元。

中大、城大內地生合租沙田中心

新租客為3名內地女學生，當中為一名中大學生以及兩名城大學生，見沙田位於兩間大學的中心點，交通方便，加上單位已有齊全家電，價錢合理，以先付一年租金方式租入單位自用。

據悉，業主於2011年以240萬元購入上述租賃單位，是次租出單位可享約7.2厘租金回報。

沙田位於中大及城大兩間大學的中心點，吸引不少內地生進駐。（資料圖片）

大埔白石角雲滙亦有內地生租樓個案。中原分區營業經理徐家倫表示，上述租賃成交單位為雲滙一期7座中層B3室，單位實用面積278平方呎，開放式間隔。業主原先開價約12,500元，經議價後以12,300元租出單位，平均呎租約44.2元。

新租客為一名內地男研究生，新學年將於中大升學，見屋苑環境舒適，價錢合理，鄰近學校，可以減少通勤時間，故決定租入上述單位自住。

據了解，業主於2021年以約575萬元購入上述單位，是次租出單位可享約2.6厘租金回報。