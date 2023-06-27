HENLEY PARK收近4000票　超購近17倍　擬明公佈銷安、周日開售

恒地（00012）期下啟德項目HENLEY PARK今日（27日）公布最新部署，及開放兩伙花園特色戶予傳媒參觀。恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，HENLEY PARK暫收近4,000票，以首兩張價單共228伙計，超購近17倍。他亦透露，項目最快明日上載銷售安排及安排周日開售。

開放兩伙特色花園戶 以日式及曼哈頓花園為主題

另外，發展商今日開放兩間特色花園戶，分別以日式花園以及曼哈頓花園作為設計主題。恒基物業代理有限公司營業（一）部副總經理鄧鳳賢表示，項目以Hidden Eden in the City 作為整個項目的設計及規劃概念，當中「EDEN」位於內園位置，由四幢低座住宅大樓組成，各座樓高五層。

左︰恒基物業代理有限公司營業（一）部副總經理鄧鳳賢、中︰恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民、右︰設計師Mr Peter Smulders

HENLEY PARK 提供740伙

HENLEY PARK 提供740伙，由2幢高座住宅大廈「GRAND HENLEY」提供660伙，而低座住宅大廈「EDEN」設4幢共80伙。當中，標準戶及特色戶各佔721伙及19伙，項目設開放式至3房，另設特色戶，實用面積250至1,558平方呎。