土瓜灣明雋今首輪開賣34伙　逾半百名準買家及代理報到

佳明（1271）土瓜灣新盤明雋今日（30日） 進行首輪銷售，推出30伙價單單位。項目截至昨日8時停止接收認購登記，錄逾8倍超額認購，折實入場378.56萬起。另同日招標4伙特色戶至7月31日，每日招標1小時。



1830：逾半百名準買家及代理報到

現場所見， 有逾半百名準買家及代理到場排隊報到。

1800：806萬沽連天台特色戶

據市場消息指，項目即時以招標方式沽一伙連天台特色單位，涉及為25樓C室，實用面積為260平方呎連天台，成交價為806萬元。

價單賣30伙 折實入場378.56萬起

首輪銷售以價單賣的30伙，涵蓋16伙開放式及14伙1房單位，實用面積由 231至260平方呎，折實售價由378.56萬至541.2萬元，折實呎價由16,388至20,815元。入場單位為5樓D室，實用面積為231平方呎，屬開放式間隔，以「120天現金付款計劃」計算，折實價為16,388元。

明雋位於土瓜灣炮仗街45號，提供76伙，單位實用面積介乎207至260平方呎。設兩類戶型，包括開放式戶及一房戶，各佔一半，開放式標準戶實用面積為231及232平方呎，而一房標準戶實用面積則為259及260平方呎。樓盤預計關鍵日期為2023年9月19日，屬短期樓花項目。

↓8樓C室連裝修示範單位↓