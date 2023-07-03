黃竹坑站海盈山示範單位曝光　最快明日開價、首批至少87伙

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及太古地產（1972）合作發展的港鐵黃竹坑站港島南岸第4期海盈山，今日（3日）開放示範單位予傳媒參觀。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，傳媒參觀同時即日對外開放，樓盤最快明日公布首張價單，料不少於87伙或兩成單位，戶型料較多元化，參考同系揚海及港島南區豪宅，料定價會有驚喜，預告及後價單將會因應市況整調。



嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊表示，展銷廳設有5個示範單位，涉及一至三房間隔，實用面積389至915平方呎，當中兩房及三房屬有裝修及改動。

當中兩房連裝修示範單位參照第2座（2A）28樓F室搭建，實用面積為582平方呎，示範單位以 「冰島藍湖」為設計主題，單位間隔寬敞方正，長方形客飯廳連接全落地玻璃趟門，以及約22平方呎露台連16平方呎工作平台，採光度十足。

客飯廳空間十足，其中示範單位立體特色牆身以木色面及天然石材營造出流水瀑布的感覺，配以大地色系及海洋色系的傢具，令室內感覺更恬靜舒逸。單位的睡房與客飯廳均為同向，特設偌大的玻璃窗廣納室外景觀及自然光線。

另外，主人睡房空間感十足，預留位置擺放大型衣櫃，另兩邊牆身配備特色牆紙，兩幅牆身的質感展現出「流水」的不同型態，配上條子形假天花燈槽。

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至於三房套連儲物室及洗手間屬連裝修示範單位，按照第2座 （2B）28樓A室搭建，設計以南美洲的動感原野、熱帶植物以及流水瀑布為主題，實用面積為915平方呎，大門入口位置擺放儲物櫃，並連接長方寬敞的客飯廳，同時連接約31平方呎露台及16平方呎工作平台。

單位採用橫排式設計，客飯廳與所有睡房均享同一景觀，房內玻璃大窗廣納戶外景致及自然光。

主人套房面積非常寬敞，可放雙人床及放置了大型化妝枱連凳組合。另廚房工作檯面及牆身均採用同對比強烈的黑白色雲石鋪砌。