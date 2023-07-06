西九TOWNPLACE本舍示位曝光　開放式海景戶月租13800元起｜直擊

新地（0016）旗下西九臨海服務式住宅項目TOWNPLACE WEST KOWLOON，今日（6日）公開多個示範單位予傳媒參觀，戶型包括開放式戶至三房特色單位，實用面積243至860平方呎，月租由13,800元至18,800元。項目提供843伙，今日首推105伙招租，佔總數12.5%，示範單位將於7月底開放予公眾參觀。



靈活彈性租約期 短至一日、長至一年

Townplace本舍副總經理李雪麗表示，本舍目標客群主要圍繞年輕專業人士，西九鄰近高鐵、M+、故宮文化博物館，預計西九將成為新地標。項目有別於市場租盤以一年租約作結算，Townplace的租約可以短至一日、長至一年，對住客並沒有任何背景審查，只需一張身份證明即可入住。預計7月底推出市場，10月前完成簽約可享早鳥優惠。

全海景開放式單位曝光 入場月租13,800

項目開放式單位面積由243至423平方呎，入場月租13,800元。是次開放參觀的開放式單位為9樓929室，實用面積為296平方呎，設有特高樓底。單位由本地知名建築公司設計，單位可以飽覽維港海景、可望IFC和ICC。單位設有特大工作檯面，可以靈活兼顧工作及生活所需。

↓9樓929室開放式戶↓

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三房套設有90度維港景 可安坐家中欣賞維港煙花

項目三房單位面積由846至860平方呎，三房單位租金52,800元起。是次公開的三房單位為9樓921室，實用面積為846平方呎，屬三房一套間隔。單位以開放式設計串聯客廳與餐廳，營造通透視野和寬敞空間，客廳設有90度玻璃幕牆，住戶可安坐家中欣賞維港煙花。

主卧配備大床，以雅淡顏色作設計主題；次卧採用定製床體的壁掛懸空式設計，與牆面形成整體感，床下搭配立體收納櫃；另一次卧則特別選擇書桌床，將收納、書桌與睡床合三為一。

↓9樓921室三房套↓

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TOWNPLACE WEST KOWLOON提供843伙單位，首度引入創新性「Aparthotel」長短租賃酒店混合模式：短至日租，長至月租或年租。項目設有多種開放式及一房單位，亦提供部分二房和三房選擇。

項目今日（6日）公佈首張價單，首批將推105伙，作為主打房型的開放式單位早鳥入場價為月租13,800元起，一房單位月租18,800元起, 二房單位月租30,800元起，面積最大的三房單位租金52,800元起。