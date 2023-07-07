金管局余偉文下午6點會見傳媒　料與放寛按揭、調整樓市措施有關

香港金融管理局（金管局）總裁余偉文將於今日（7日）下午6時會見傳媒。市場預計與調整樓市措施及放寛按揭有關。隨後金管局副總裁阮國恒及香港按揭證券有限公司總裁李令翔將主持簡報會。



陳茂波早前指照顧換樓需求 研微調措施助置業自用人士

事實上，財政司司長陳茂波早前出席一個電台節目時表示，正與金管局研究，料稍後會有措施推出，目標是置業自用人士，在金融安全及保障他們利益前提下，尋找空間協助，主要是微調考慮。

當時陳茂波又指，中小單位按揭成數達九成，形容已經「差不多」，惟有部分巿民建立家庭後想換樓，政府考慮在按揭成數上提供協助，政府會仔細考慮在平衡保障金融安全和首置業主利益下如何劃界。

市傳放寬首置客、換樓自用人士 承造無需按保的成數

此外，早前有市場人士預測，特區政府正在探討的一個方向，指在可能範圍內稍為放寬首置客及換樓自用人士透過銀行承造無需按保的成數，以略為緩減透過所涉及的按揭保費開支，但最高按揭成數不變。

在現時機制下，樓價1,000萬元以下住宅物業，最多可向銀行承做6成按揭，至於樓價1,000萬至1,200萬元，則可承做5成按揭。買家可以透過申請按揭保險，獲得最多9成及8成按揭，惟需要支付按揭保險費用，增加業主置業支出。