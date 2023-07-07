金管局余偉文：樓價1500萬以下物業可做7成按揭　即日生效

香港金融管理局（金管局）總裁余偉文今日（7日）下午6時會見傳媒，公佈逆周期宏觀審慎監管措施，自用人士最高按揭成數有所調整，樓價1,500萬元以下可承做7成按揭，樓價1,500萬至3,000萬元物業，最高按揭上調至6成，而3,000萬元或以上則維持不變。



非住宅物業最高按揭成數上調至六成

余偉文指，非住宅物業按揭，最高按揭成數由五成上調至六成：將以資產水平審批按揭，住宅或非住宅都會由4成調整至5成。三項措施即日生效。

他指出，上述調整屬於2009年推出逆周期措施以來，首次放寬針對住宅的逆周期措施，強調銀行體系仍然有能力面對挑戰。

此外，至於按證公司將會調整按保計劃，以協助首置人士承造按揭，金管局副總裁阮國恒及香港按揭證券有限公司總裁李令翔將舉行簡介會講解細節。

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余偉文：相關調整不會對銀行穩定構成風險

余偉文認為，相關調整不會對銀行穩定構成風險，認為1,500萬元的界線，可保障銀行體系風險可控，市民可靈活安排置業安排。

問及是否針對樓換樓或首次置業，他指出，主要針對自住物業，而非出租物業。相關措施是否屬大刀闊斧，他表示只是考慮樓市變化，認為目前利率環境改變大，與極低息情況已有所不同，又指目前高息環境已有一段時間。

樓價較2021年樓價高位下挫13%

余偉文指出，調整逆周期措施主要考慮到樓價、成交量等，適時調整監管措施，讓銀行有足夠能力應對樓價調整挑戰。他又指出，近一年息口上升急速，住宅樓價開始調整，雖然今年初開始出現反彈，但截至6月底住宅樓價已較2021年樓價高位下挫13%。至於非住宅物業，情況也類近，如寫字樓較2018年至2019年高位累跌20%，工廈則跌8%，商舖累跌17%。

陳茂波早前指照顧換樓需求 研微調措施助置業自用人士

事實上，財政司司長陳茂波早前出席一個電台節目時表示，正與金管局研究，料稍後會有措施推出，目標是置業自用人士，在金融安全及保障他們利益前提下，尋找空間協助，主要是微調考慮。

當時陳茂波又指，中小單位按揭成數達九成，形容已經「差不多」，惟有部分巿民建立家庭後想換樓，政府考慮在按揭成數上提供協助，政府會仔細考慮在平衡保障金融安全和首置業主利益下如何劃界。

市傳放寬首置客、換樓自用人士 承造無需按保的成數

此外，早前有市場人士預測，特區政府正在探討的一個方向，指在可能範圍內稍為放寬首置客及換樓自用人士透過銀行承造無需按保的成數，以略為緩減透過所涉及的按揭保費開支，但最高按揭成數不變。

在現時機制下，樓價1,000萬元以下住宅物業，最多可向銀行承做6成按揭，至於樓價1,000萬至1,200萬元，則可承做5成按揭。買家可以透過申請按揭保險，獲得最多9成及8成按揭，惟需要支付按揭保險費用，增加業主置業支出。