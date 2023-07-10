HENLEY PARK下周二加推82伙　累收8384票　入場均價514.8萬

已屆現樓的恒地（0012）啟德沐泰街8號HENLEY PARK，落實周二（11日）推售82伙，單位戶型涵蓋開放式至三房不等，項目累計收8,384票。



恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，HENLEY PARK即將於明天進行次輪銷售，在今日順利截票及完成抽籤，累計共錄得8,384票。而在剛過去的周末亦有大量客人參臨HENLEY PARK現樓參觀，加上金管局就放寬按揭降低首期成數的措施於上周推出，吸引到客人趕緊登記，當中最為受惠於減辣措施的向海一房單位，及全項目只有一柱的兩房連衣帽間及工作間的單位成功吸引到較多向隅客，相信明天的銷情將相當理想。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民。（代理提供）

加推82伙 38伙折實售價低於1000萬

該批82伙單位實用面積250至649平方呎，價單定價572萬至1,953.9萬元，價單呎價21,987至32,889元，折除最高10%折扣，折實價514.8萬至1,758.51萬元，折實呎價19,788至29,600元。當中28伙折實售價低於600萬元，38伙折實售價低於1,000萬元。

入場單位為1B座2樓K室，實用面積250平方呎，開放式間隔，折實呎價20,592元。

粉嶺北ONE INNOVALE連沽3伙

同系粉嶺北ONE INNOVALE今日錄得3宗招標地下連花園特式單位成交，分別為CABANNA的E座地下10號單位，成交呎價達22,995元；另外兩伙中標的單位為D座8地下8號單位及E座地下18號單位。3宗成交價超過1,850萬元。