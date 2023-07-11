仲量聯行：樓市尚未見底、下半年再挫一成　曾煥平呼籲取消壓測

香港年初通關至今，經濟復甦看似順利，但受到美國加息、地緣政治等外圍因素影響，下半年經濟似乎有變差的跡象。仲量聯行今日（11日）公佈上半年地產市場回顧及展望報告，指香港地產市場復甦之路仍充滿荊棘，並指香港樓市正經歷自2008年以來最長的調整期，目前尚未見底，又預計中小型住宅樓價於下半年跌5至10%。



仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，香港地產市場最壞的情況已過去，但復甦之路仍然漫長，預計未來將受到五大因素左右，當中包括加息、人才缺失、政府政策、本地經濟增長及內地經濟復甦步伐。

她預期，今年下半年商用物業的租貨及買賣交投，將較過去六個月增加，但在市場恢復信心前，租金及價格走勢仍會較波動，各類地產市場也將表現各異。

仲量聯行香港主席曾煥平（右三）。（柳英傑攝）

仲量聯行：料中小型住宅下半年跌5%至10%

香港樓市上半年因為通關等因素，出現樓市「小陽春」，中小型住宅價格第一季升4%，但在大量新盤供應，以及內地買家未重投香港樓市情況下，第二季回落1.2%。豪宅價格於上半年微升1.3%，而積壓的住屋需求及新供應增加，令成交價為2,000萬元或以上的豪宅買賣交投急增96.6%。

樓價於過去20個月從高位下跌最多至 15.9%，值得留意的是，目前左右市況的因素均不利於樓市復甦。加息、股市波動、外圍經濟疲弱及新出生率及結婚數字減少，影響住屋需求。同時，內地經濟復甦步伐較預期緩慢，也對香港樓市帶來的幫助有限。展望中小型住宅價格下半年將下跌5%至10%，豪宅跌幅則低於5%。

仲量聯行香港主席曾煥平指，香港樓市正經歷自2008年以來最長的調整期 ，並尚未見底。（柳英傑攝）

曾煥平：樓市尚未見底 料下半年最多跌一成

仲量聯行香港主席曾煥平表示，香港樓市正經歷自2008年以來最長的調整期 ，並尚未見底。根據以往下行周期觀察，目前市況不能支持樓價回升。建議政府應撤銷冷卻樓市措施，尤其是印花稅方面的措施，並取消壓力測試，賦予銀行彈性自行評估按揭風險。政府亦應該優先發展公屋 、調整居屋二手市場的措施。