面對現實！銀主一個半月劈價10%　大埔站上蓋屋苑低市價兩成推拍

撰文：蔡偉南
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二手樓市慘淡，銀主盤也要一劈再劈！6月份推出拍賣的港鐵大埔站上蓋屋苑新達廣場一伙兩房銀主盤，上月初開價600萬元，惟月內兩度流拍後，最新再度劈價，開價降至540萬元於本月中再推出，即在一個月內劈價一成或60萬元，更較市價低兩成。

上述銀主盤為新達廣場1座低層D室，實用面積465平方呎，採兩房間隔，最新開價540萬，即呎價約11,613元。

據代理放盤相片，單位現況交吉，間隔方正，望屋苑泳池景，不過單位欠裝修，預計新買家需要全面大翻新。

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6月初開價600萬　兩度劈價共一成

據了解，上述單位於6月初推出拍賣，開價600萬元，不過首次拍賣未能成功沽出，及後於6月中降價至573萬元再度推拍，惟同樣未獲承接。以最新開價540萬元計，該單位在過去一個半月累積劈價一成或60萬元。

網上銀行估價652萬至700萬

據網上銀行估價資料，上述單位中銀估價為652萬元，而滙豐則為700萬元，反映最新開價較估價低約17至23%。

資料顯示，業主早於2002年以169萬元買入上址單位，不過近年抵押物業借貸，最終淪為銀主盤。

大埔新達廣場。（網上圖片）
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