洪水橋滙都I首輪賣188伙　代理指用家入市比率佔7成

泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I ，今日（15日）展開首輪銷售，以價單形式推出兩張價單合共188伙，入場費為440.92萬元，屬一房單位。項目截收逾2,000票，超額認購近10倍。



11：44 美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，洪水橋滙都I開價吸引，故吸引不少用家入市，佔約7成 ，當中8至9成為90後及00後買家。他預期項目入伙後，呎租可達33元，租賃回報可達3厘，故買家中有3成為投資客。

一手市況方面，市場觀望氣氛濃厚，預期若油塘親海駅可趕及月內開售，本月一手成交可達1,500宗水平，否則將介乎800至1,000宗水平，惟按月亦有所增長。至於二手方面，由於持續受新盤推售影響，本月成交料約2,800至2,900宗水平，樓價則回落0.5%至1%。他相信，隨著第4季美國息明朗化，樓價將價量齊彈，維持本年樓價升10%的預測。

11:18 據代理消息，滙都I 目前已進行銷售工作，並已錄得首兩宗成交。

10:30 據現場相片，已有大批準買家及代理到達滙都售樓處，現排隊等待前往揀樓。

據銷售安排資料，滙都I於早上10時開售，分兩組進行銷售，大手時段A組買家須購2伙，包括1個2房及1個指明單位，隨後的B組買家可購1至2伙。

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滙都I首輪推售188伙 入場均價440.92萬、呎價12,688元

滙都I首輪推售188伙，涵蓋66個一房、112個兩房單位、5個三房單位及5個特色單位，實用面積由287平方呎至498平方呎，價單定價由512.7萬元至830.7萬元，價單呎價由14,754元至18,341元。扣除最高折扣14%，折實售價由約440.92萬元至714.4萬元，折實呎價12,688元至15,773元。

入場單位為第3座2樓A03室，實用面積326平方呎，屬一房間隔，價單售價512.7萬元，扣除最高14%折扣後，折實售價440.92萬元，呎價13,525元。