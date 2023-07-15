黃竹坑海盈山今首賣108伙　代理指大手客斥4736萬購兩伙

嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸海盈山今日（15日）展開首輪銷售，涉及伙數108伙。當中，入場單位為第2座6樓G室，實用面積為403平方呎，折實售價約966萬元。另下周一（17日）亦以招標形式賣7伙。



11：43 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，A組時段，該行有兩組客戶大手購入兩伙，其中一組客戶斥資約4,736萬元購入一間兩房套及一間三房套戶。

陳永傑表示，月初金管局放寬按揭成數，海盈山屬首個最受惠的一手項目。該行今日出席率理想，該公司A組買家出席率逾8成，當中有數組客戶欲購入兩間。又指現場客戶眾多，料一半屬投資客，預料是次開售可售出過百伙。

他又指，政府推出減辣措施，大大降低置業人士的首期支出，料樓市會「旺一輪」預料七月份一手買賣可達1,500宗。

10: 15 據代理消息，已有大批準買家及代理到達海盈山售樓廠。

海盈山分兩期發展 共涉800伙

港鐵黃竹坑站港島南岸第4期「海盈山」（LA MONTAGNE) 分兩期發展涉及第4A、4B期，由兩座住宅大樓組成，均設34層住宅樓層，合共提供約800伙。其中第4A期涉及432伙，項目戶型涵蓋一房至三房及特色戶，實用面積351至1,847平方呎，主打兩房及三房戶，不設開放式單位。預計關鍵日期為2025年5月15日。