HENLEY PARK加推4號價單共84伙　下周二開售38伙　入場費755萬

已屆現樓的恒地（0012）啟德沐泰街8號HENLEY PARK，經過兩輪銷售共沽出254伙單位，套現逾23.8億元。項目今日（14日）加推第4號價單共84伙單位，並公布銷售安排，將於下周二開售38伙單位。



HENLEY PARK下周二（18日）開售第4號價單其中38伙單位，全數為一房連衣帽間之户型，實用面積介乎384至395平方呎，價單售價介乎838.7萬至882.9萬元，價單呎價為21,841元至22,352元，扣除最高10%折扣，折實售價754.83萬至794.61萬元，折實呎價為19,483元至21,551元，折實平均呎價為20,460元。

入場單位為1B座2樓L單位，實用面積為384平方呎，價單售價838.7萬元，價單呎價為21,841元，扣除最高10%折扣，折實售價為754.8萬元，折實呎價為約19,657元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，在今次銷售安排中有29伙單位之折實售價低於800萬元，加上HENLEY PARK已屆現樓，對投資客及自住客均有相當大的優勢。