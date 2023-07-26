換樓客要求多　終獲業主設「獨有價」　567萬買新葵芳花園｜多相

買樓作為人生大事，少不免要求較多，但預算有限霎時未能買到心頭好亦常見。新葵芳花園兩房新近獲買家以566.8萬元接貨。據知，該買家最初只預算520萬元入市，但卻要求多多，終睇樓10個月後，經過提高預算後，獲原業主設下「獨有價」後成功買入心頭好。



中原地產資深分區營業經理許偉業表示，是次成交單位為葵涌新葵芳花園A座高層6室，實用面積為408平方呎，屬兩房間隔，望開揚城市景。原業主因有意換樓，故以一個低於估價的價錢放盤，代理指他「求賣，但唔賤賣」。

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為648萬元，而恒生估價則為688萬元。即最新成交價較估價分別低12.5%至17.6%。是次屬大幅低於估價成交個案。

↓↓新葵芳花園A座高層6室↓↓

+ 4

持貨9年 帳面獲利87.8萬

單位於數日前以573萬元叫價放盤，及後被新買家誠意打動，更為其定下一個「獨有價」，更坦言其他買家必須於570萬元以上才能成交。最終，單位以566.8萬元沽出，呎價13,892元。

據了解，原業主於2014年12月以479萬買入單位，持貨9年，是次成交帳面獲利87.8萬，單位期內升值18.3%。

新葵芳花園。（資料圖片）

換樓客預算不足、高要求

許偉業續指，新買家為換樓客，原預算只有520萬元，但對單位要求較多，包括樓層要高於10樓、要企理，以及要有分廳圖則。於二手市場睇樓10個月後，見上述單位符合心水，但叫價573萬元，高預算53萬元亦嘗試洽購。

最終，新買家獲原業主定下「獨有價」下後，則四出奔波向銀行尋求擔保貸款，最終成功承接上述單位。