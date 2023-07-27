差估署：6月樓價指數報349點　按月跌0.54%

差餉物業估價署今（28日）公布，6月份私人住宅樓價指數報349點，按月跌0.54%，總計今年上半年，樓價累升約4.27%。

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報350.6點，按月跌0.51%%；大型單位（D、E類）報307.3點，按月跌0.74%。

跌幅最多為E類單位

再細分各類戶型，全線報跌。當中跌幅最多為E類（1,722平方呎或以上） 單位錄少於20宗成交，報303.3點，按月跌約0.88%；C類單位（753至1,076平方呎）報316.3點，按月跌約0.71%；D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報308.2點，按月跌約0.71%；A類單位（面積431平方呎或以下）報381.2點，按月跌約0.52%；B類單位（431至752平方呎）報338.9點，按月跌0.47%。

此外，5月份私樓租金指數報181.1點，按月上升約0.56%，今年首半年則漲約3.19%。

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒

萊坊王兆麒：料下半年樓價仍會低位徘徊

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，由於高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價在下半年轉頭回落。加上，市場欠缺任何利好消息，認為下半年樓價面對阻力遠較上半年大，預計今年下半年樓價仍會在低位徘徊。

在美聯儲昨日（27日）再次加息25點子方面，王兆麒表示，加息因素預計到明年初才會淡化，而今年下半年香港按息仍會繼續上升，持續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。