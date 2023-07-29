九家發展商貨尾萬伙　細盤開價後唔賣樓　難道要林太重啟空置稅？

樓市跌勢已成定局，過去一星期美國宣布加息0.25厘，而本港銀行亦跟隨加息0.125厘，雖然幅度未有跟足，但可以話喺雪上加霜，因為自去年9月份起，本港已經累積多達5次加息，最優惠利率（P）由5厘升至最新5.825厘。近一年市民供樓利息大幅攀升，有樓在身嘅業主供得辛苦，冇樓在手嘅市民亦唔太敢喺加息環境下入市，令到新盤貨尾量已經升至約1.9萬伙，創2003年後新高，而當中最重貨嘅發展商喺新地（0016），截至第二季，已經有多達3,567伙，較第一季多咗足足成千伙！



貨尾量大增情況下，唔少大型發展商已經劈價賣樓，不過有個別單幢新盤喺開價後，竟然等足一個月都唔開始賣樓，令燈神好自然回想起前特首林太曾經意圖推出嘅一手樓空置稅！當日林太曾經講過住宅單位應該用嚟住，而不是囤積或炒賣，睇嚟一眾發展商都要醒水啲，否則就唔好怪政府重提空置稅。



新地貨尾3567伙 按季升千伙

燈神睇返中原研究部嘅報告，截至今年6月份，本地9家發展商合共貨尾量有多達10,325伙。當中本地有4間大孖沙發展商嘅貨尾量，近兩季都維持逾千伙水平。當中最重貨為新地，截至6月份有多達3,567個貨尾單位，涉及多達66個項目，按季大增1,024伙，增幅多達約29%！

至於排第二為另一家大孖沙為恒基（0012），貸尾量多達2,609伙，按季升156伙或6.4%；會德豐就有1,468伙貨尾，按季升213伙或17%。餘下一間擁有逾千伙貨尾的地產商則為信和（0083），截至第二季有多達1,574伙，不過就按季減少106伙或6.3%。

長實新盤貨尾290伙 未計波老道豪宅

而最近遇上半山波老道21號豪宅大刁撻訂的長實集團（1113），本身在6月份已有290個貨尾單位，若再加上重返手上的21 BORRETT ROAD的147伙，估計貨尾量將會多達超過430伙。

必嘉坊、HENLEY PARK、飛揚紛紛低價開盤

喺貨尾單位湧現嘅情況，其實部份大型發展商都肯減價賣樓，就好似恒基紅磡必嘉坊第三期BAKER CIRCLE．GREENWICH，個盤喺周四（27日）開價，折實平均呎價18,928元，較項目一期及二期低咗大約11%至21%。同系啟德沐泰街8號HENLEY PARK喺6月中開價，首批折實平均呎價21,088元，均低於同系同區沐泰街7號THE HENLEY三期系列，低約13%至25%。

如果再數耐少少，3月份長實旗下屯門飛揚二期推出首批88伙，折實平均呎價12,509元，較去年6月推出的飛揚第一期首批折實均價15,050元平近17%，當時長實執行董事「樓神」趙國雄更形容喺「深水炸彈價」!

傲華開價冇動靜 弦岸煞停首輪銷售後無聲氣

不過如今市場進入加息周期，樓價持續下滑，個別一手新盤出現滯銷，部份樓盤更加在開價後完全沒有任何推盤部署及行動，又或是直接暫停銷售。就好似協成行旗下筲箕灣單幢新盤傲華，喺6月20日開價後，就再沒有任何動靜，好似突然消失咗！而莊士中國（0298）鴨脷洲新盤弦岸喺6月13日開價，原本喺6月24日就進行首輪銷售，不過喺賣樓前一日就煞停銷售，其後亦都毫無聲氣！

林鄭曾指房屋非供囤積、炒賣 研一手樓空置稅

以上情況就令燈神好自然想起前特首林鄭月娥提出嘅「一手樓空置稅」，當日林鄭曾經指房屋政策喺重中之重，喺樓房單位極度短缺情況下，所有可用作居住嘅房屋都應用作居住，而非供囤積和炒賣之用。不過「一手樓空置稅」最終喺林太任期內都未能落實，成為林太其中一項走數政策。

雖然燈神都明白相關發展商未必是為了囤積或炒賣，可能純粹市況未如預期，定價唔太貼市，但如果做好晒賣樓準備，又不推出市場，硬喺要等到市況回暖，樓價回升先善價而沽，實在好難令人不聯想林鄭當日意圖推出空置稅的初衷！

其實市況唔好，新樓一樣都要拎出嚟賣，否則他日真係推出一手樓空置稅，就真係唔可以怪政府。