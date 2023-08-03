油塘親海駅II首批132伙　折實均價14997元　開放式折實最平290萬

長實（1113）旗下的油塘東源街項目親海駅II 今日（3日）公布首張價單，提供132伙，今張價單最平為2A座1樓K室，屬開放式單位，實用面積210平方呎，扣除18%折扣後，折實售290萬元，折實呎價13,810元。首批132伙折實平均呎價14,997元，料為2016年後、過去7年市區最平的新盤項目。



周六收票、月內開售 趙國雄形容首批「平爆價」

長實執行董事趙國雄形容首批價單為「平爆價」，望該批盤可幫助市民上車或換樓及改善居住環境，又預期今年樓市窄幅上落。長實營業部首席經理郭子威表示，項目最快本周六收票，同日對外開放示範單位。該公司營業經理陳詠慈表示，項目最快月內開售。

折實均價不足1.5萬 近7年市區最平新盤

親海駅II 首批132伙，實用面積210至718平方呎，包括開放式至三房戶型，其中，開放式佔22伙、一房佔43伙、兩房52伙、三房15伙，價單定價由353.6萬至1,375.7萬元，價單呎價由16,394元至20,008元。以定價計整批市值為9.25億元。

當中，開放式至兩房單位可獲最多18%折扣；三房單位最高可獲19%。故整批折實售價由290萬至1,114.3萬元，折實呎價由13,443元至16,407元。

一房戶折實價377萬起

至於按戶型劃分，今張價單最平為2A座1樓K室，屬開放式單位，實用面積210平方呎，扣除18%折扣後，折實售290萬元，折實呎價13,810元。一房戶最平為第2A座1樓J室，實用面積272平方呎，折實售價377.2萬元，折實呎價13,868元。

兩房最平為第2A座1樓B室，實用面積449平方呎，折實售價603.6萬元，折實呎價13,443元；而三房戶最平為第2A座9樓A室，實用面積718平方呎，折實價1,037萬元，呎價14,443元。

2016年啟德1號（I）折實均價1.44萬

據了解，親海駅II 首批132伙折實平均呎價14,997元，為2016年後、過去7年市區最平的新盤項目。對上一個拆實平均呎價低於此水平的新樓盤為啟德1號（I），於2016年8月推出，當時首批折實平均呎價約14,472元。

同區朗譽首批最平413.95萬、蔚藍東岸最平489.53萬

至於同區其他新盤，如於2022年由保利置業（0119）及尚嘉控股合作的油塘高超道朗譽，首批128伙，折實平均呎價17,938元，折實入場價為413.95萬元、開放式間隔；另於2020年由內房五礦地產（230）發展的油塘崇信街蔚藍東岸，首批138伙，折實平均呎價17,688元，折實入場價為489.53萬元、開放式間隔。

分三座發展共658伙

項目分三座發展，其中第2A及2B座共設有630伙，當中58伙為開放式，實用面積為210平方呎、232伙為一房，實用面積為258至283平方呎；兩房佔228伙，實用面積為447至470平方呎；三房佔112伙，實用面積為707至723平方呎。

另第三座設有28伙，當中兩房複式連天台佔14伙，實用面積為511至523平方呎、兩房複式連花園佔14伙，實用面積為501至511平方呎。

親海駅分一期及二期發展，合共886伙，一期共有228伙；二期涉及658伙。關鍵日期方面，一期為2025年7月15日，二期2025年10月15日。