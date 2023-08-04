上月8個新盤獲批預售　涉4602伙　承豐道18號佔2060伙最多

地政總署公布，7月份有8個新盤獲批預售樓花同意書，合共涉4,602伙，按月增加3,696伙或4.1倍。當中國海外（0688）、恒地（0012）、嘉華國際（0173），以及九倉（0004）的啟德承豐道18號項目第1A期、1B、2A及2B期各取得預售文件，各涉及635伙，511伙，405伙以及509伙，合共2,060伙。



長實集團（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II 昨日公布首張價單，上月亦獲批預售，涉及658伙，預計落成日期為2025年10月15日，項目明日對外開放示位及售樓廠。

NOVO LAND第3B期獲批預售 涉及769伙

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期，亦獲批預售，涉及769伙，預計落成日期為2025年5月15日。

由路勁（1098）發展、於屯門管翠路項目「凱和山」，上月亦獲批預售，涉及693伙，預計落成日期為2024年6月30日。項目設有分層戶及洋房，發展商預告最快於第三季登場。

至於，由房協發展的九龍安禧街18號，亦獲批預售，涉及422伙，預計落成日期為2023年7月11日。

上月接獲1份新申請

申請預售樓花方面，上月接獲1份新申請，涉及為萊蒙國際及嘉里（0683）發展的元朗十八鄉路39號，涉及594伙，預計落成日期為2025年11月15日。截至7月底全港待批預售單位為 17,832伙，創2021年12月以來新低，較今年6月錄21,840伙，按月大減4,008伙或18.4%。