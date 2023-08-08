必嘉坊第三期GREENWICH首賣60伙　數十名準買家、代理到達售樓處

撰文：李明珠
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恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第三期BAKER CIRCLE．GREENWICH今日（8日）首輪發售，提供60伙單位，均為開放式戶型。折實入場費367.83萬元，折實平均呎價為18,963元。據市場消息指，項目今日中午截票，共接獲逾760票，以首輪銷售60伙計，超額認購近12倍。

17：30 已經有數十位準買家及代理到達售樓處　排隊等候入場。

首輪推售60伙　平均呎價18963元

首輪銷售單位均為開放式單位，價單定價為408.7萬元至1,006.1萬元，價單呎價為19,009元至22,643元。而折實售價為367.83萬元至905.49萬元， 折實呎價為17,108元至20,379元。當中6樓C室為入場單位，實用面積215平方呎，屬開放式間隔，折實售價為367.83萬元。 首輪單位折實平均呎價為18,963元。

BAKER CIRCLE． GREENWICH共提供278伙，實用面積由191至749平方呎不等，其中開放式佔60伙、一房佔154伙、兩房佔41伙、三房一套佔3伙，另設20伙特色單位。項目主打一房佔近六成。

紅磡大型重建項目必嘉坊由恒地發展。（資料圖片）
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