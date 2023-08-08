必嘉坊第三期GREENWICH首賣60伙　暫沽50伙

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第三期BAKER CIRCLE．GREENWICH今日（8日）首輪發售，提供60伙單位，均為開放式戶型。折實入場費367.83萬元，折實平均呎價為18,963元。據市場消息指，項目今日中午截票，共接獲逾760票，以首輪銷售60伙計，超額認購近12倍。



20:15 發展商指出，BAKER CIRCLE · GREENWICH暫沽50伙。

19:52 發展商指出，BAKER CIRCLE · GREENWICH暫沽44伙。

19:34 發展商指出，BAKER CIRCLE · GREENWICH在開售首30分鐘，即錄得50%單位獲認購。

18：30 報道時間已經結束，全部準買家已經全部進入售樓廠。

報道時間已經結束，全部準買家已經全部進入售樓廠。

18：20 美聯布少明：料項目未來租盤可達60元

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預料，項目有八至九成機會可以售罄。根據消息，是次自住買家佔六成，當中有六成為九龍區買家，另外四成大多為新界區買家。他認為項目吸引了新界客搬出九龍區的意欲，預計項目未來租盤呎租可達60元，約4厘回報，對投資客而言也比較吸引。

另外，布少明預料，本月一手成交可達逾千宗成交，較上個月的630宗大升一倍。而二手樓市方面，由於油塘焦點盤周六開賣，料可帶動購買力投入市場。現時，二手樓市場已錄得2,700宗成交較上月微升，不過樓價會持續受壓0.5至1%。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明。（李明珠攝）

18：00 中原陳永傑：首輪推售60伙屬「小心賣」 料可全數沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，必嘉坊第三期GREENWICH是次只推售60伙，屬「小心賣」，料可全數沽清。他又指，市場上有另一新盤以大折扣價格推出，令一手購買力被分薄，料當中有兩成為投資客源。至於，該行客源主要屬街坊客，以及紅磡、土瓜灣舊樓換新樓的準買家。

陳永傑又認為，香港發展商比較有實力，減價一至兩成賣樓亦可以承擔，相信可盡快套現再買地屬「貨如輪轉」，又不排除會有其他發展商加入。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（李明珠攝）

17：30 已經有數十位準買家及代理到達售樓處，排隊等候入場。

首輪推售60伙 平均呎價18963元

首輪銷售單位均為開放式單位，價單定價為408.7萬元至1,006.1萬元，價單呎價為19,009元至22,643元。而折實售價為367.83萬元至905.49萬元， 折實呎價為17,108元至20,379元。當中6樓C室為入場單位，實用面積215平方呎，屬開放式間隔，折實售價為367.83萬元。 首輪單位折實平均呎價為18,963元。

BAKER CIRCLE． GREENWICH共提供278伙，實用面積由191至749平方呎不等，其中開放式佔60伙、一房佔154伙、兩房佔41伙、三房一套佔3伙，另設20伙特色單位。項目主打一房佔近六成。