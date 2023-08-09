置地中環商業物業王國　擁有12幢商廈及酒店　樓面面積45萬平方米

置地素有中環大地主之稱，於本港核心商業區擁有多幢知名商廈，當中包括交易廣場第一﹑第二及第三座，以及怡和大廈等。



據置地於官方網頁指出，公司乃為信譽卓著的物業業主，又指出旗下物業位置優越﹑質量出眾且服務非凡。公司表示在中環擁有12幢以行人天橋連接的頂級商廈，提供超過面積達45萬平方米的甲級寫字樓及高檔零售店舖。

12幢物業包括怡和大廈﹑置地廣場中場﹑交易廣場第一﹑第二及第三座﹑太子大廈，以及文華東方酒店。

租務收入置地最重要收入來源。在今年上半年置地來自投資物業收入為5.38億美元，來自物業發展收入為1.32億美元。惟並無分別指出各地域貢獻。

6月底旗下物業空置率6.9%

公司於上半年業績簡報又指出，截至今年6月底旗下中區寫字樓物業空置率為6.9%，同期中環區整體寫字樓空置率為9.4%。每呎租金為107元，去年底為111元，又預料在今年下半年將有50.6萬平方呎樓面到期或需要續租。

公司亦指出截至今年6月底，銀行及其他金融服務業為香港寫字樓物業組合中最主要租戶，佔出達42%，法律及會計行業分別佔32%及8%。至於從事物業行業﹑貿易行業及其他行業，分別佔5%﹑2%及11%。

至於零售物業方面，今年上半年平均呎租為204元，去年底時為181元，空置率為1.7%。租戶銷售額按年增長72%。租戶組合中策略租戶佔比為64%﹑其他零售品牌佔出為26%，餐飲佔比8%。