新盤票王親海駅II首賣626伙　市傳三房戶已悉數獲認購| 現場直擊

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II，今日（12日）於紅磡置富都會展開首輪銷售，盡推4張價單合共626伙。戶型涵蓋開放式至三房，實用面積210至723平方呎，入場價290萬元，折實平均呎價14,868元。項目日前截票，市場消息指共接獲逾3.8萬票，超額認購逾59倍。



15：05 市場消息指，三房戶已全數被認購。

14：30 市場消息指，截至下午2時半，親海駅II暫沽186伙，佔全盤約626伙約30%。

13：00 市場消息指，截至下午1時，親海駅II暫沽107伙，據悉開放式戶已經沽清。

另有消息指出，A組大手時段錄得超過5組買家購買3伙至4伙的個案，主要以家庭客為主。

12：15中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一名外區客購入3伙單位，包括2伙兩房及1伙一房，總價超過1,700萬元。

12：02 美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指，有大手客斥約3,200萬元購入4伙單位，包括1間三房單位、3間兩房單位。

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11：55 據代理消息指出，親海駅II暫時已沽出46伙，佔今日可售單位約7%。

11：35 親海駅II開售個多小時，市場消息指出，目前暫時已沽出34伙。

11：15 親海駅II正在進行抽籤程序，紅磡置富都會商場內各處均成為準買家等候區，等待抽籤結果。

11：07 中籤準買家開始進場選購單位。

10：41 長實營業經理陳詠慈指出，親海駅II今日首輪銷售，初步統計出席人次超過7,000人。

長實營業經理陳詠慈（圖中）指出，親海駅II今日首輪銷售，初步統計出席人次超過7,000人。(黃寶瑩攝)

10：31 開始抽籤。

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10：01 登記正式截龍。

09：28 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，朝早9點由紅磡站行去龍尾，足足行了10幾分鐘，人群排至半島豪庭位置，反映出是次新盤的受歡迎程度。

陳永傑分析，從新盤搶手程度可見，雖然整體市場氣氛淡靜，但市民並不是沒購買力，而是對後市未有信心。所以新盤折讓近20%的價格對用家及投資客而言極度吸引。

陳永傑指親海駅II開價具吸引力。（黃寶瑩攝）

09：18 美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，由於收飛反應熱烈，預計今日首輪發售單位將會全部沽清。準買家入面有6成為用家，另外4成為投資客。參考資料，過往投資者只有2成，顯示是次新盤對投資者而言較吸引。布少明預計新盤會達呎租40元以上，租金回報約3厘。

布少明料親海駅II今日開售的626伙可悉數沽出。（黃寶瑩攝）

09：18 親海駅II排隊人龍不斷延伸，龍尾位置一直後移，最新已延至接近另一新盤紅磡必嘉坊的位置。

09：08 長實郭子威現身售樓處。

09：00 準買家開始排隊入場登記。

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09：00 據現場所見，親海駅II準買家人龍由商場延至紅磡站、紅磡站內隧道、更延至接近理工大學宿舍位置，記者由商場位置走至龍尾，亦要步行約5至6分鐘，排隊人龍相當誇張。

08：50 早上8時50分，紅磡站C出口已經逼滿大量人流。

銷售於今早9時展開，售樓處設於紅磡置富都會，並安排於中庭集合及進行即場抽籤。設有A、B兩個組別。於上午8時45分，大批準買家已抵達親海駅II位於紅磡置富都會的銷售處，目測排隊人龍超過數百人，人龍由商場中庭延至紅磡站。

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↓↓親海駅II銷售現場情況↓↓

首輪賣626伙 折實入場290萬起

親海駅II周六發售的626伙，涵蓋開放式至三房，實用面積210至723平方呎，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房；定價總逾46.7億元；折實售價290萬元至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元。首輪發售的626伙，折實平均呎價14,868元。

親海駅II 全盤提供658伙，即首輪銷售已推出多達95%單位。