新盤票王親海駅II首賣626伙　排隊人龍逼爆紅磡 | 現場直擊

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II，今日（12日）於紅磡置富都會展開首輪銷售，盡推4張價單合共626伙。戶型涵蓋開放式至三房，實用面積210至723平方呎，入場價290萬元，折實平均呎價14,868元。項目日前截票，市場消息指共接獲逾3.8萬票，超額認購逾59倍。



銷售於今早9時展開，售樓處設於紅磡置富都會，並安排於中庭集合及進行即場抽籤。設有A、B兩個組別。於上午8時45分，大批準買家已抵達親海駅II位於紅磡置富都會的銷售處，目測排隊人龍超過數百人，人龍由商場中庭延至紅磡站。

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↓↓親海駅II銷售現場情況↓↓

首輪賣626伙 折實入場290萬起

親海駅II周六發售的626伙，涵蓋開放式至三房，實用面積210至723平方呎，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房；定價總逾46.7億元；折實售價290萬元至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元。首輪發售的626伙，折實平均呎價14,868元。

親海駅II 全盤提供658伙，即首輪銷售已推出多達95%單位。