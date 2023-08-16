康城凱柏峰III開價首批130伙　折實均價16938元　入場費497萬

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城11期D 凱柏峰III 今日（16日）公布首張價單，提供130伙，今張價單入場單位為為3A座10樓E室，屬開放式單位，實用面積283平方呎，折實售價496.74萬元，折實呎價17,553元。首批130伙折實平均呎價16,938元。



首批130伙戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中開放式佔6伙、一房佔42伙、兩房佔76伙、三房佔6伙。價單售價584.4萬至1,474.9萬元，價單呎價由18,469元至21,494元，以最高折扣15%計，折實售價由496.74萬至1,253.66萬元，折實呎價由15,699元至18,270 元。首批以價單總值約11.3億元。

左起：嘉華温偉明、信置田兆源、招商局置地黃競源

入場開放式折實496.74萬起

當中， 入場單位3A座10樓E室，屬開放式單位，實用面積283平方呎，折實售價496.74萬元，折實呎價17,553元；一房入場為3A座10樓C單位，實用面積340平方呎，折實售價 596.87萬元，折實呎價17555元；兩房入場為3B座10樓E單位，實用面積452平方呎，折實售價709.58萬元 ，折實呎價15,699元，該單位同為最低呎價單位。

凱柏峰 I及 II去年各推128及138伙

至於同系凱柏峰II 於去年7月推出首張價單約138伙，折實平均呎價18,378元，折實入場636.88萬元起，屬一房間隔；而凱柏峰I 於去年6月推出首張價單約128伙，折實平均呎價17,888元 ，折實入場619.5萬元起，屬一房間隔。過往凱柏峰 I及 II 項目累沽逾610伙，套現約53億元。

凱柏峰III提供644伙單位，包括49伙開放式、240伙一房、240兩房、49伙兩房連儲物室及48伙三房一套及18伙特色單位，屬日出康城項目首次推出開放式單位