荃灣油柑頭首置地暫收佳明1份標書　新地雷霆：施工複雜沒有入標

屬於「港人首次置業」項目、位於荃灣油柑頭的住宅地皮，於今日（18日）中午截標。綜合市場資訊，該地皮估值介乎約23億元至41.9億元，每呎樓面地價由2,200至4,000元，每呎估值低於今年2月由嘉里建設（0683）以逾14億元（呎價4,575元）投得的荃灣寶豐路住宅地。據現場所見，截至中午12時，現場僅接獲1份標書。



佳明曾嘉敏指集團投地態度審慎

入標集團為佳明集團（1271），該公司執行董事曾嘉敏表示，是次屬獨資入標競投，由於上述地皮發展限制及條款多，故是次出價較保守。她又指，集團旗下有建築承建商子公司，故對發展技術上亦是可控及有信心。另集團亦對投地取審慎態度。

新地雷霆：地皮施工較為複雜、建築期長

新地副董事總經理雷霆表示，是次集團沒有入標，主要原因是地皮施工較為複雜，建築期亦頗長。

新地副董事總經理雷霆。

華坊：發展商反應冷淡

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，是次荃灣油柑頭住宅地與2020年5月份安達臣道混合私樓和首置項目，規模與今次相若，惟當時有9份標書。至於今年2月份荃灣同區寶豐路則有10份標書，雖然寶豐路地皮規模較細，僅為是次地皮的三分之一，惟不乏大型發展商參與。

梁沛泓又表示，今次荃灣油柑頭住宅地標書數目較少，對入標反應感訝異，相信問題出於項目位置交通不便，位處斜坡，増加建築成本。而在8折賣樓的情況下，原估計建築成本佔整項目的總投資額（連地價）近八成，所以樓面地價預計低至2,000多元。當發展商對樓市前景看淡的話，入標地價再低也計不到有合理利潤。

再者，他又指出，項目約2,000伙要一次過推出發售，欠靈活性。樓市有上有落，一次過出售亦增加了發展商風險。今次發展商反應超冷淡，政府也應在將來推「樂建居」時調整賣地條款。

地盤面積52.3萬呎 料建不得少於1940伙

上述荃灣油柑頭住宅地皮，地盤面積約523,926平方呎，指定作私人住宅用途。最高樓面面積1,046,280平方呎，鄰近大型屋苑麗城花園，背山面海，因位處地勢較高，料日後或有單位可望藍巴勒海峽海景。

該土地住宅單位總數不得少於1,940伙，屬推行「港人首次置業」（「首置」）項目，全部住宅單位須為「首置」單位。而且相關樓面不包括將由買方按照賣地條件所興建的設有50個名額的展能中心暨50個宿位的嚴重弱智人士宿舍。