凱柏峰III 明對外開放示位、周六收票　夥中原推置業優惠吸客

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，今日（17日）公布最新部署，信和置業執行董事田兆源表示，項目示範單位於明日對外開放，周六開始收票，不排除周末加推單位，最快下周推售。至於目前已收到過千宗查詢，主要來自將軍澳區。



為配合項目銷售，夥中原地產推置業優惠，由即日起至8月31日，經該行購入「凱柏峰 III」一房或兩房單位，並於入伙後經由中原地產租出，首5名買家將可獲得由中原測量師行提供的租務管理服務禮券，每份價值8,800元，總值4.4萬元。

首批單位涉及130伙 折實入場496.74萬

凱柏峰III 首批單位涉及130伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中開放式佔6伙、一房佔42伙、兩房佔76伙、三房佔6伙。價單售價584.4萬至1,474.9萬元，價單呎價由18,469元至21,494元，以最高折扣15%計，折實售價由496.74萬至1,253.66萬元，折實呎價由15,699元至18,270元。

入場單位為3A座10樓E室，屬開放式單位，實用面積283平方呎，折實售價496.74萬元，折實呎價17,553元。

全盤提供644伙 首推日出康城開放式戶

凱柏峰III提供644伙單位，包括49伙開放式、240伙一房、240兩房、49伙兩房連儲物室及48伙三房一套及18伙特色單位，屬日出康城項目首次推出開放式單位。