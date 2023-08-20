親海駅I 首賣　暫沽210伙　趙國雄：市場疲態將會維持｜持續更新

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅I，今日（20日）於紅磡置富都會展開首輪銷售，盡推3張價單合共219伙，折實平均呎價為15,939元，戶型涵蓋一房至三房，實用面積273至736平方呎，折實入場365.3萬元起，屬一房間隔。據市場消息指，項目截收逾9,000票，超額認購逾40倍。



銷售於今早10時展開，售樓處設於紅磡置富都會。是次開售設有V、N兩個組別，並以抽籤形式發售，每位入票人士最多可購買兩伙單位。至於上周有參與親海駅II抽籤得向隅客可進入V組並享有1%折扣優惠。

【18:05】趙國雄：市場疲態將會維持

長實執行董事趙國雄稱，對於今日親诲駅I的銷售成績非常滿意，當被問及今次未能「清袋」的原因時，他表示市底較他原先估計更疲弱，而是次未售出為三房向海單位，可能是由於售價較高，超出市場的負擔能力，他認為現時買家對樓價極度敏感，價位稍為高出預算即現卻步跡象，估計市場疲態將會維持。

【18:00】市場消息指，項目暫沽210伙。

【16:30】

截至下午4時，親海駅一期全數一房和兩房戶已獲認購，其中一組V組大手買家認購一個兩房戶和三房戶，約港幣二千萬。

【15：00】 市場消息指，項目暫沽115伙

【13：10】 市場消息指，項目暫沽90伙

【13：10】 市場消息指，已有50伙單位被揀選

【11：00】代理：料日內可全數沽清

長實執行董事趙國雄、營業部首席經理郭子威、以及營業經理陳詠慈到場，了解售樓情況。

另外，中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑估計，親海駅一期估計可以全數售出。客源分佈方面，有接近一半為二期的向隅客，用家佔8成。新票大部分為換樓客，主力購買三房單位。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，親海駅一期預計銷情理想，指有大手客將斥1400萬元買入兩伙兩房，一間自住一間投資用。今日出席率達8成，當中90及00後佔8成。預計今個月一手成交有1500宗，比上月600宗大幅增加。另預計將軍澳新盤銷情理想。

【10：00】

登記程序開始，排隊人龍一度延至巴士站對出馬路，即紅磡火車站旁。

【09：45】

現場所見，在進行登記半小時前已有數百準買家及代理到場，排隊人龍由商場延至紅磡站門外，到上午約9時45分，數百準買家及代理已進入商場，準備進入登記程序。

↓↓親海駅I銷售現場情況↓↓

周日首輪盡推219伙 折實均價15,939元

今日發售的219伙，涵蓋一房至三房，實用面積273至736平方呎，包括110伙一房、44伙兩房及65伙三房；定價總逾19億元；價單售價451萬至1,678萬，價單呎價16,520元至22,799元。折實售價365.3萬元至1,342萬元，折實呎價為13,381至18,239，折實平均呎價為15,939元。

親海駅II首批折實均價14,997元

早前親海駅II銷情熾熱，在周六即日沽清全數626伙。該盤在8月3日至8日，即六天內連環推出4張價單，首張價單，提供132伙，折實平均呎價14,997元。及後再加2號價單共122伙，折實平均呎價15,063元。項目隨後再加推3號價單提供128伙，折實平均呎價14,806元。而最後一張4號價單共244伙，折實平均呎價為14,868元。

↓↓三房連裝修示範單位↓↓

+ 9