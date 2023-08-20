從事銀行業　購親海駅I高層一房　無懼後市及加息壓力：自住OK

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅I，今日（20日）於紅磡置富都會展開首輪銷售，盡推3張價單合共219伙，折實平均呎價為15,939元，戶型涵蓋一房至三房，實用面積273至736平方呎，折實入場365.3萬元起，屬一房間隔。據市場消息指，項目截收逾9,000票，超額認購逾40倍。



銷售於今早10時展開，售樓處設於紅磡置富都會。現場所見，在進行登記半小時前已有數百準買家及代理到場，排隊人龍由商場延至紅磡站門外。發展商表示，項目吸引3,700人次到場。

從事銀行業的植先生，以首次置業名義購入親海駅高層一房單位。他本身居住於油塘，於上周曾入票抽籤親海駅第二期，但最終未能成功購入，見今次呎價較便宜，故決定買入自住。對於後市以及加息問題，他指一房單位有能力負擔，「自住OK」。

植先生以首次置業名義購入親海駅高層一房單位。（柳英傑攝）

↓↓親海駅I銷售現場情況↓↓

周日首輪盡推219伙 折實均價15,939元

今日發售的219伙，涵蓋一房至三房，實用面積273至736平方呎，包括110伙一房、44伙兩房及65伙三房；定價總逾19億元；價單售價451萬至1,678萬，價單呎價16,520元至22,799元。折實售價365.3萬元至1,342萬元，折實呎價為13,381至18,239，折實平均呎價為15,939元。

親海駅II首批折實均價14,997元

早前親海駅II銷情熾熱，在周六即日沽清全數626伙。該盤在8月3日至8日，即六天內連環推出4張價單，首張價單，提供132伙，折實平均呎價14,997元。及後再加2號價單共122伙，折實平均呎價15,063元。項目隨後再加推3號價單提供128伙，折實平均呎價14,806元。而最後一張4號價單共244伙，折實平均呎價為14,868元。

↓↓三房連裝修示範單位↓↓

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