投資者擔心後市　累劈價「一球半」求售　曾吸四枱客樓下排隊睇樓

二手市場淡靜，有投資者因擔心樓市前景，多翻減價後以420萬元放售沙田偉華中心，成功吸引多名區內上車客、睇樓客及換樓客於過去周六日排隊睇樓，高峰期更有3至4枱準買家於大廈大堂排隊等候，單位最終以402萬元沽出，造價回到屋苑八年前水平。



美聯物業助理營業董事陳國良表示，是次成交單位為沙田偉華中心3座低層C室，實用面積為308平方呎，原則兩房，可望山景及車站。原業主為長線投資收租客，單位於去年暑假後租出後，即以560萬元連租約放售。其叫價維持至本年初，惟隨後前景未明朗，單位直至本月初租客搬出交吉後，可安排睇樓賣。

↓↓偉華中心3座低層C室↓↓

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高峰期吸四枱客樓下排隊睇樓

陳國良續指，單位於月初減價至460萬元，屬該屋苑最平入場單位惟仍無人問津，終近日再減至420萬元後，即獲區內上車客及睇樓、換樓客於過往周六日排隊睇樓，高峰期更有3至4枱準買家於大廈大堂排隊等候。單位終再接受議價18萬元，前後累減158萬元或28%，以402萬元沽出，造價回到屋苑八年前水平。

據知， 原業主於2010年6月以195萬元買入，持貨13年，是次轉手獲利207萬元，單位期內升值逾倍。