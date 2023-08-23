羅守耀夫婦3億購銅鑼灣OLIV基座　高峰期Franck Muller238萬租用

政府積極推動夜間經濟，投資者先看好核心區旺舖前景。裕泰興集團已故創辦人「九叔」、「中環釘王」羅肇唐的孻子、悅興地產羅守耀及其太太鄧嘉玲，新近以約3億元購銅鑼灣OLIV基座部份。



上述成交物業為霎東街OLIV基座部份，包括地舖至3樓及大型戶外廣告位，位於羅素街時代廣場旁，買家為悅興地產發展有限公司董事羅守耀及其牙醫太太鄧嘉玲。中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，該行促成相關成交，舖位面積約9,499平方呎，折合呎價約31,580元，新買家以現狀形式購入。

曾由Franck Muller每月238萬租用

於2014年落成的OLIV，樓上單位出租情況不俗，租戶包括美容、餐飲及私人會所等行業，而地舖至3樓曾獲瑞士名錶品牌Franck Muller以約238萬元承租，蔡氏續稱，項目地下連1樓及戶外廣告位將率先招租。

銅鑼灣OLIV基座部份以3億元易手，新買家為悅興地產羅守耀鄧嘉玲夫婦。（代理相片）

羅守耀疫情期間斥10億買工商舖

蔡氏指出，買家看好工商舖投資前景，在過去疫情兩三年間，已不斷吸納多個優質工商舖物業作長線投資，連同今番項目在內，集團先後共斥資約10億元購入多個工商舖，當中較大額成交包括銅鑼灣禮頓道58至60號地舖、中環域多利皇后街5至8號地下A、B1、B2及E號地舖及油麻地彌敦道526號寶翠大樓地下03A號舖連閣樓（與窩打老道交界）。

洽購過程長達一年

他指，羅守耀有感本港經濟正逐漸走出低谷，加上政府致力振興香港經濟，看好零售及餐飲前景，加上有感近年舖位價格已回落至合理水平，故近年積極物色優質舖位物業，而今次OLIV項目洽談過程長達一年，與業主多番磋商下，終成功購入。據了解，Oliv項目於高峰期時市值曾達約8億元。