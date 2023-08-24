維港滙全盤沽1025伙　第二期會所首曝光　設橢圓形戶外泳池｜多圖

由會德豐、信置（0083）、嘉華（0173）、爪哇控股（0251）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II，今日（24日）首度開放全新臨海會所給傳媒參觀。發展商表示，項目第二期暫沽出213伙，套現逾48億元，總計全盤沽逾1,025伙，並於本周末（26、27日）對外開放示範單位。



維港滙II累售213伙 套現逾48億

信和置業執行董事田兆源表示，項目正陸續進行交樓，約有200多伙已經收樓，有部份業主在交樓過程中更增購單位。到目前為止，項目今年已售出213伙單位，套現逾48億元。

其中8月有一組大手客以9,600萬元買入二期兩伙單位，分別為1座8樓a室及b室。當中，A室實用面積1,536平方呎，成交價5,110萬元，折合呎價33,268元，而B室實用面積1,432平方呎，呎價31,355元。至於，項目全部期數暫沽逾1,025伙，套現逾167億元，佔可售單位達85%。

↓維港滙全新臨海會所↓

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租務過100宗 呎租高達70元

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，長沙灣維港滙業主當中有7成半為內地專才。截止本月，項目已錄得36宗租務成交，累超過100宗租盤成交，單位最高呎租達70元。另又指，周末將對外開放維港滙II現樓示範單位參觀。

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會所特設室內運動場 為區內獨一無二

另外，維港滙一至三期會所總面積逾5.8萬平方呎，發展商今日（24日）開放第二期會所首度曝光，設三個泳池，其中一個為橢圓形戶外泳池，外望維港景色。

同時亦設24小時健身房，包含瑜伽、健身等器材。旁邊則為兒童區域，設有有室内外遊樂場。至於最大特色為設有室內運動場，面積等同4個羽毛球場或1個標準籃球場，屬此區內首設。