凱柏峰III首賣138伙　逾70名準買家售樓處排隊等候｜持續更新

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III ，今日（26日）於尖沙咀進行首輪開售，共138伙單位，折實平均呎價16,308元，折實入場價577萬元。項目昨日下午3時截票，累收逾2300票，超額認購15.6倍。



銷售於今早10時展開，售樓處設於尖沙咀帝國大廈，項目於昨日已完成抽籤程序。現場所見，售樓處門外開始出現人龍，有超過70位準買家及代理們排隊準備登記。

↓↓凱柏峰III銷售現場情況↓↓

周六首輪推售138伙 入場單位折實576.7萬

凱柏峰III日前推出兩張價單合共238伙，而首輪銷售將推出其中138伙發售，當中單位戶型涵蓋17伙一房、113伙兩房，以及8伙三房單位，實用面積介乎340平方呎至719平方呎。折實入場單位為3A座10樓C室，面積為340平方呎，屬一房間隔，折實入場價為576.71萬元，呎價為16,962元。

凱柏峰III全盤提供644伙單位，包括49伙開放式、240伙一房、240兩房、49伙兩房連儲物室及48伙三房一套及18伙特色單位，屬日出康城項目首次推出開放式單位， 項目預計關鍵日期為2025年1月15日。