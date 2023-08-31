瑰麗酒店集團拓展亞洲版圖　今年內坐擁18間酒店、明年再新增2間

瑰麗酒店集團旗下的新世界酒店及度假村正積極拓展亞洲版圖。該高端酒店品牌將在今年年內坐擁18間酒店，並在2024年迎來兩間全新酒店。



該集團指，品牌積極擴大營運規模，正好印証對亞洲旅游市場的信心，並履行對現代商務和休閑旅客的服務承諾，致力在亞洲各個門戶城市和度假勝地提供高端現代的住宿體驗。

重慶、台山、廣州新酒店今年秋季開業

國內旅行需求熾熱，推動新世界酒店及度假村品牌在華急速發展。今年6月，石家莊滹沱新世界度假酒店順利開幕；三間新酒店亦預計在今年秋季相繼開業，分別選址重慶、台山及廣州。

瑰麗酒店集團旗下的新世界酒店及度假村正積極拓展亞洲版圖。

今年6月，該集團為優化旗下品牌組合架構及相關業務，戰略性地將芊麗酒店（KHOS）的酒店項目整并至新世界酒店及度假村旗下，包括清遠新世界酒店、廊坊新世界酒店和瀋陽新世界酒店。相關合作讓新世界品牌增添三間酒店。

新世界品牌增添3間酒店

此外，品牌亦透過戰略合作，旨在推進品牌發展及數字轉型。2021年，新世界酒店及度假村聯合攜程（Trip.com）旗下的麗呈集團，成立合資公司新世界同派酒店管理集團，共同拓展及運營在中國大陸新開設的新世界酒店及度假村。

相關合作定下三年內開發10家新世界酒店及度假村的戰略目標，並推動酒店行業的數字化轉型。目前為止，已有一家新世界酒店上線，另有七個新酒店項目正在開發建設中。