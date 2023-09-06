星凱．堤岸樓皇示位曝光　設250呎大廳　將調整價單售價｜多圖

中洲置業旗下首個在港項目星凱．堤岸，今日（6日）首度開放現樓示範單位。發展商表示現樓示範單位會於本周末以預約形式對外開放。另外，該盤將於日內更新價單，預告售價上有所調整。至於整個項目暫沽874伙，佔全盤的65%，套現逾90億元。



累售874伙、套現逾90億 平均呎價2.03萬

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目目前已售出874伙，套現超過90億元，該批單位大部份已經完成交樓程序，平均呎價為20,300元。項目最快日內更新價單，售價會有所調整，而且會推出針對專才的置業優惠。至於上月撻訂的26伙單位，暫時不會重新推出。

樓盤租務方面，他指出，暫時錄得180宗二手租務個案。當中有一伙開放式單位，實用面積200多平方呎，成交呎租高達67元。而其他單位平均呎租則約40元。由於樓盤鄰近大學，客源通常為學生。

基座商場明年首季啟動

楊聰永續指，項目基座的商場預計將於明年第一季啟動，雖然未開放預租但已經有商戶進行接洽。他留意到北區農地近日有發展商補地價，反映發展商亦開始於市場投注，預計地皮於5年內會興建新項目，相信陸續都會有其他發展商繼續投資，看好後市。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永（右）、中洲置業助理營銷策劃總監 符錫龍（左）。

↓↓5座49樓C室連裝修現樓示範單位 ↓↓

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樓皇級別現樓 採大地色系為主調

發展商今日開放兩伙現樓示範單位予傳媒參觀。其中，連裝修示範單位為5座49樓C室，實用面積947平方呎，屬三房套連雙工作間設計，屬樓皇級別，並名為「逸翠星河」。單位客飯廳間隔分明，大廳長形開則，長約7米，闊約3.3米，面積約250平方呎，而飯廳擺放6人餐枱。至於全屋設計以大地色系為主調，亦有不少藝術油畫及裝飾，呈現出現代簡約風格。

寢區則設有三個房間及一個工作間，當中主人套房空間寬敞，可三邊落床，外接工作平台。而主人套房旁的工作間，設計為女戶主的化妝區及衣帽間，另設有浴缸及智能鏡可瀏覽天氣、新聞、交通情況等。另外兩個房間分別設計為兒童睡房及書房。

另一伙為無裝修交樓標準單位為48樓C室，同樣是實用面積497平方呎的三房連雙工作間間隔。

星凱．堤岸是中洲置業在港首個發展項目，項目由四幢住宅大樓組成，合共提供1,335伙。標準戶實用面積由228至947平方呎，涵蓋開放式至四房戶型，另有13伙特色戶。

↓↓交樓標準現樓示範單位↓↓