火炭星凱．堤岸會所曝光　新增專才、釐印費優惠　最高逾6.25%

中洲置業旗下火炭星凱．堤岸今日（7日）開放現樓住客會所Club R予傳媒參觀，樓盤設有4大區域，提供逾百項設施，包括無邊際泳池、1.5萬平方呎觀星草地及160米緩步徑等。星凱．堤岸更新價單將會於今日稍後上載，發展商指會新增針對專才的折扣優惠約2%，以及為買家支付釐印費，涉及稅款為樓價2.25%至4.25%不等。



中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱．堤岸的更新價單將於稍後上載，而銷售安排會隨著市場反應推出，最快在本周末公佈。

銷售安排最快本周末公佈

他又指，更新價單後，項目單位售價不會有太大變動，但會增加針對專才提供折扣優惠約2%。同時，該盤將新增了釐印費優惠，發展商會替買家支付釐印費，涉資為樓價2.25%至4.25%不等。因此，連同原本最高的13%樓價優惠，買家最高可獲17.25%折扣。所有優惠將會於簽約時直接於售價扣除。

火炭星凱．堤岸項目暫沽874伙，佔全盤的65%，套現逾90億元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永（右）表示，星凱．堤岸暫沽874伙，佔全盤的65%，套現逾90億元。

會所設4大主題區域 設逾百項設施

星凱．堤岸住客會所今日開放予傳媒參觀，會所名為Club Arles，分為4大主題區域，包括戶外花園、兒童專區、宴會區及健身區，整體面積約12萬平方呎。花園範圍設有1.5萬平方呎觀星草地，以及160米緩步徑，同時於特設無邊際泳池。

兒童專區方面設有有室內外遊樂場，0至6歲兒童適用。宴會區方面則設有小食部、宴會廳、派對房間等。另健身區則設24小時健身房及瑜伽室。而室內泳池更設桑拿及蒸氣室。另外，會所亦設備室內多功能運動場，集籃球、羽毛球、兵乓球場及攀石場於一身。

星凱．堤岸是中洲置業在港首個發展項目，項目由四幢住宅大樓組成，合共提供1,335伙。標準戶實用面積由228至947平方呎，涵蓋開放式至四房戶型，另有13伙特色戶。