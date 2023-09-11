啟德住宅地暫收6份標書　長實、信置、會地、南豐競投

啟德發展區再有住宅地皮截標，屬啟德第2A區2號地盤及3號地盤原定上周五（8日）截標，不過由於受到世紀暴雨影響，截標日期延至今日（11日）中午。據現場所見，截至早上11時32分，該地皮暫收6份標書。



今日遞交標書的財團包括長實（1113）、信置（0083），而南豐集團、會德豐地產、恒地（0012）分別表明獨資入標。另有一家不知名財團。

會德豐地產物業發展高級經理何偉錦表示，因該地皮屬市區地故集團感興趣，又指目前市況較差亦是出價的考慮因素之一。

綜合市場資訊，該地皮估值介乎約40億元至59億元，每呎樓面地價由4,000至6,000元。

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中標財團需建男童院、展能中心等社福設施

資料顯示，啟德第2A區2號地盤及3號地盤（新九龍內地段第6590號用地），地盤面積約14.53萬平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途。最高可建樓面面積約99.23萬平方呎。

另是次賣地條件當中要求中標財團需興建的長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、展能中心、殘疾人士地區支援中心、男童院、網上青年支援隊中心和停車處。另上述賣地條款亦要求興建約175米長的地下街，佔整條啟德地下街約11%。