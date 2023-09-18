屯門納米盤弦海295萬沽　四年帳蝕逾96萬

二手市場疲弱，市場大多以減價盤主導，其中細價樓蝕讓幅度更大。屯門弦海一伙實用面積224平方呎的納米盤，早前以「蝕讓價」放盤，新近以295萬元沽出，4年蝕讓逾96.5萬元，蝕幅高達24.7%。是次成交價也較一年前同類單位大幅貶值逾「一球」。



美聯物業區域營業董事梁浩文表示，是次成交為屯門弦海低層G室，實用面積約224方呎，屬開放式間隔。單位最初以「蝕讓價」340萬元叫價放盤，新近累減45萬元或約13.2%，以295萬元減出，呎價約13,169元。

據知，原業主於2019年3月以391.53萬元買入，持貨4年，是次轉手帳面蝕讓逾96.5萬元，單位期內貶值約24.7%。

屯門弦海。

一年內貶值約119萬 今年二手買賣暫全面見紅

值得留意的是，對上一層G室業主於2019年4月以391.53萬元買入，並於去年SSD禁售期滿即以414萬元沽出，帳賺約22萬元。換言之，是次最新成交單位於一年內貶值約119萬元或28.7%。

另撇除上述成交，參考弦海今年至今，暫錄8宗二手買賣全部需要帳面需損手，帳面蝕幅約由2%至26%。其中，最「慘烈」一宗二手蝕讓成交為高層K單位，實用面積224平方呎，於2019年457.1萬元購入，今年8月以340萬元沽出，帳面輸117.1萬元，貶值近26%。