銅鑼灣一線街「洗牌」　本地藥妝店40萬啟超道　租金低位反彈4成

香港全面通關後，零售商對面積1,000至2,000平方呎的商舖增加，造就一線購物街「洗牌」，銅鑼灣啟超道和尖沙咀海防道的商舖一躍而上，成為較受租戶歡迎的地段。年初至今市場以該兩條購物街道的租務成交最為活躍，租金亦較疫情期間的低位反彈幅度較大，達到約4成。其中啟超道近期便吸引首次落戶港島的本地化妝品及保健品店進駐。



仲量聯行表示，有本地化妝及保健品店租用啟超道4號地舖，建築面積約1,500平方呎，將於10月開設在港的第4間分店，每月租金約50餘萬元，租金較疫情期間租予時裝店的約40萬港元租約回升近4成，但租金仍較高峰期時周大福以月租約230萬元承租低逾75%。

新租金低位反彈近4成 仍較周大福高峰月租累挫75%

仲量聯行商舖部董事鄭雄偉表示，該品牌今年已先後在尖沙咀廣東道、海防道及加拿芬道承租舖位，是次首次落戶港島便挑選啟超道，主要原因是看中其鄰近利園區一帶的購物地段，既位處銅鑼灣兩大商場及百貨公司之間，希慎興業亦經常在該區一帶舉辦活動，對人流及商業活動有一定保證。除該品牌外，該舖位同時吸引3家零售商洽租，為過去3年疫情未見，羅素街現時亦暫未見類似情況。

銅鑼灣啟超道和尖沙咀海防道的商舖，今年成為較受租戶歡迎的地段。（蔡偉南攝）

事實上，現時以本地中型租戶在商舖租賃市場最活躍，傾向租用人流暢旺的中型面積舖位，因此，面積介乎1,000至2,000平方呎的地舖最受他們歡迎，銅鑼灣啟超道及尖沙咀海防道一帶較多此類舖位供應，帶動租金顯著回升。續租個案均見租金上調，帶動啟超道與羅素街的租金差距顯著收窄了近40個百分點。疫情前羅素街較啟超道街舖高出110%至120%，現時僅貴70%至80%。

受惠於通關，海防道的商舖租務活動，於今年第二季大幅上升，租金回升後，較疫情前僅低50%，而廣東道租金則仍較疫情前低80%。

他表示，短期而言，由於零售市場仍未完全復甦，商舖市場仍會以人流密集的核心購物區地段的中型舖位最受零售商歡迎。