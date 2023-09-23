屯門凱和山今首輪開售158伙　逾百名準買家到場　昨截收逾3000票

由路勁（1098）及深圳控股發展、位於屯門管翠路的低密度住宅項目凱和山，今日（23日）進行首輪銷售合共158伙。市場消息指，該盤昨截票，共收超過3,000票，超額認購18倍。



10:00 據現場所見，有逾百名準買家抵達樓盤售樓處，正排隊等候前往揀樓。

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項目於上周四（14日）推出首張價單，涉及140伙，折實平均呎價為11,088元，及後在加推2號價單，提供70伙，折實平均呎價11,478元。明日將進行首輪銷售，提供158伙單位供買家選購，而翌日（24日）會進行10伙單位招標。

凱和山每呎地價6700元 成本價賣樓

資籵顯示，路勁財團於2017年6月以31.69億元，力壓其餘9家財團投得凱和山所在地皮，每呎樓面地價約6,700元，較當時估值上限高出約兩成。

當時路勁基建執行董事、現為集團主席的單偉彪在中標後表示，項目與深圳控股各佔該合營公司50%股權，連同地價在內，預計項目總投資額約50億元，料項目每平方呎成本約1.1萬元（每平方呎建築呎價約4,000元）。以當時說法單偉彪，是次凱和山首批折實平均呎價11,088元，相當於「成本價」推出。

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