銀主盤242伙創7年新高　樓價若再挫、銀行將Call Loan增加銀主盤

本港經濟環境雖然有所改善，但本港樓市持續受壓。據代理行統計資料，現時全港銀主盤存量已突破240伙，滾存數量亦升至7年新高。有代理行認為，在樓市下行周期中，銀主盤只會增加，假若樓價再下挫5%，不排除銀行或財務機構將會Call Loan。不過也有學者指出，目前本港失業率低，「人人有工做」，認為如果經濟沒有一個大危機，銀主盤數量不會有上升趨勢。



據世紀21統計，截至今年8月全港銀主盤存量增至242伙，較7月份的215伙再多27伙或12.6%，與去年同期宗148相比，按年上升94伙或63.5%，屬過去7年新高。而目前銀主盤存量中，住宅物業佔193伙或近8成，當中樓價1,000萬元內的中小型上車盤約左155伙或64%，豪宅數目亦不少，佔25間。

8月銀主盤存量增至242伙 千萬以下住宅佔六成

其次為工廈及商舖，各佔逾4%，餘下為寫字樓、車位，以及農地等。至於今年8月新增43伙銀主盤，總計今年首八個月，滾存銀主盤數量已有242伙，但是就較去年底174伙，大增68伙或39%。

另外，據世紀21統計數字顯示，8月份有近60伙住宅銀主盤有減價，其中位於長沙灣半新盤愛海頌一伙3座高層B室單位，實用面積785平方呎，屬三房間隔，銀主最初以1,480萬元叫價放盤，及後亦因應市況減價15萬元至1,465萬元。

個別銀主盤叫價較同類平17%

至於，十大屋苑之一的美孚新邨亦有銀主盤減價，其叫價較同類單位成交價平。今次的美孚新邨為百老匯街10號中層A室，實用面積642平方呎，可望樓景及部份海景，經銀主調整價格後，最新建議参考價為628萬元，較同類單位實用面積相若並於今年5月以760萬元的百老匯街45至47號中低層A室，大減17%。

另外，市場亦錄個別銀主盤拍賣，其中大埔康樂園第3街雙號洋房，實用面積約2,520平方呎，銀主以2,950萬元開拍，呎價約11,706元，較2015年原業主以約4,200萬元時，賣平1,250萬元或約29.8%。

大埔康樂園有洋房淪為銀主盤，開價2,950萬元，較2015年買入價低近30%。

低市價20%仍反應冷淡 若樓價再跌恐銀行call loan

世紀21香港加盟商服務部（銀主部）發言人張文威表示，現時樓市正處於下行周期，料銀主盤數量只會進一步增加。他指出，現時銀行都傾向減價求售，務求盡快出貨套現，不過市況未能配合，市場上部份銀主盤就算叫價較市價低出高達20%，但市場反應仍然相當冷淡。他舉例說，早前一個私人拍賣行舉行拍賣會，雖然有逾20位買家出席，但24個銀主盤中僅錄1宗成交。

張文威指出，若下半年香港樓價再向下挫5%，估計樓市將進入惡性循環，因屆時不少市民資不抵債，不排除將會被銀行或財務機構Call Loan，銀主盤數量或會以倍數遞增。

莊太量。（資料圖片）

莊太量：若經濟沒有大危機 銀主盤不會呈上升趨勢

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，以往造成銀主盤高企的原因為經濟環境較差，令到於高位買入的買家未能負擔供樓開支。但目前本港失業率低，「人人有工做」，加上買樓的時候亦計過數，亦需要通過壓力測試方可提供貸款，加上本港目前的破產數字較前年及去年比較仍處於低位水平，認為「如果經濟沒有一個大危機的話，個個人都有嘢做，銀主盤都不會有一個上升的趨勢。」

他又表示，造成銀主盤的原因亦難以「冇錢供樓」一概而論，仍需留意相關銀主盤的買家背景，究竟係屬香港、內地買家，還是屬生意人或普通打工仔。至於豪宅亦出現銀主盤，他估計大多數業主亦是生意上的資金周轉出現問題，故未能供樓。