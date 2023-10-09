土瓜灣志聯昌工業大廈放售　市值8.8億　補地價後可重建商住樓

市區工廈具重建價值。土瓜灣旭日街11號志聯昌工業大廈，新近推出放售，市值約8.8億元。



仲量聯行表示，於1972年落成的土瓜灣旭日街11號志聯昌工業大廈，現為一幢12層高工業大廈，屬臨海地段及獨立地段，具重建為住宅項目的價值，市場少有同類型工業大廈放售。市場人士估計該物業市值約8.8億元。

地盤面積約11,410平方呎，總建築面積約110,949平方呎，將以現狀及連租約形式出售。該地段原建有多幢工廈，過去數年因屬臨海地段及已改劃為住宅用途，吸引不少發展商注意，毗鄰的工廈已重建為住宅項目，該地段正逐漸蛻變為新興住宅區。

補地價後可按地積比9倍重建商住樓

根據《馬頭角分區計劃大綱核准圖編號S/K10/30》，該廈現址劃為「住宅（戊類）」用途。若進行補地價後，可以按地積比率9倍重建為商住大廈，建築物高度為主水平基準上100米。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，該廈可眺望啟德郵輪碼頭，及遠至港島東及鯉魚門一帶的海景，更位處34區名校網，名校林立，加上區內土瓜灣站已落成啟用，交通更加便捷，極具潛力重建為臨海住宅項目。市區少有同類型項目放售，預期將吸引發展商及投資者興趣。