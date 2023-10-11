資深投資者黎永滔放售大潭道豪宅屋地　市值4.6億

撰文：蔡偉南
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資深舖位投資者黎永滔放售南區大潭道豪宅屋地。由黎永滔持有的大潭道10A至10C號豪宅屋地，新近委託戴德梁行推出放售。該屋地享有全海景，市值高達4.6億元。是次買賣可透過買賣公司股權形式進行。

大潭道為南區主要豪宅地段之一，上述放售屋地位於大潭道10A至10C號，該地段面積約8,792平方呎。該屋地現為一幢舊式住宅，入伙日期早於1982年3月，提供3個複式單位和地下停車場，總實用面積共6,278平方呎。

上述屋地豪宅臨海而建，可飽覽全海景景觀。大潭周邊一帶亦為富豪聚居地，更有不少私人富豪俱樂部及遊艇會落戶港島南，包括香港鄉村俱樂部、香港哥爾夫球會、深灣遊艇會等。

四年前以公司名義入市　繳辣招稅1.05億

該屋地豪宅市場估值為4.6億元。根據測量報告，估算項目地積比率可達0.925倍，即重建後，總樓面面積約8,128平方呎。

翻查資料，上述大潭道豪宅屋地業主為Sure Profit Corporate Limited，公司董事為黎永滔及其太太楊小燕。二人於2019年4月以3.5億元買入該物業，由於當時以公司名義入市，繳付3成印花稅，涉稅款1.05億元。

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