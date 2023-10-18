精進建築工程有限公司下月除牌　為油塘親海駅、屯門飛揚承建商

政府今日（18日）宣布，旗下認可承建商之一的精進建築工程有限公司將於由11月16日起，從一般承建商名冊除名，當日起承建商不可再進行任何建築工程。精進由今日起計有一個月計處理手上工程善後工作。據了解，有五個私人發展商項目受影響，總共涉及約4,900個項目，當中有3項目、近1,700個單位已以樓花形式出售。



油塘親海駅、屯門飛揚料受影響

當中，預計受影響的私樓項目包括長實（1113）旗下的油塘東源街親海駅，項目分為一期及二期發展合共886伙，為其中親海駅I 涉及228伙，而親海駅II則涉及658伙。項目兩期的關鍵日期分別2025年7月及10月。據知，該盤目前暫沽871伙，佔全盤逾98%。

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註冊去年12月屆滿 經考慮後拒絕其申請

另外，由長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚兩期項目亦料受影響，當中兩期合共800伙，各涉及400伙，項目兩期的關鍵日期分別2024年3月及12月。其中項目第1期已於於今年9月已獲批入伙紙，而整個項目截至9月計累沽出702伙，佔全盤逾87%。

此外，宏安地產（1243）位於旺角洋松街62號重建項目Larchwood，亦由精進負責建造工程，項目提供187伙，原定於2024年6月竣工。

發展局局長甯漢豪表示，該公司作為一般承建商註冊於去年12月屆滿，並已轉交承建商事務委員會進行面試及評審，委員會經考慮後決定拒絕其申請，今早已通知相關承建商及持份者等。