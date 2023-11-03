施政報告減辣業主感作用不大　維景灣畔一房戶減77萬元沽

市況淡靜，施政報告推出三項減辣措施冀提振樓市。不過業主卻加大減價空間望加快促成交易。維景灣畔一房單位新近錄今年同類新低成交，原業主見市況前景不樂觀，故沽貨套現，寧願「減多D」加快交易步伐。



中原地產分行經理張朗霆表示，是次成交單位為維景灣畔13座低層B室，實用面積449平方呎，屬一房間隔，單位座向東方，望內園景。

原業主早前見樓市前景不樂觀，加上單位於早年入手，止賺空間比較大，故在今年8月以710萬元叫價放盤。放盤一段時間後獲買家洽購。由於施政報告出台在即，原業主有意等待相關措施出台可以提振樓市，再以較好價格沽出單位。

業主累減77萬元

但相關政策出台後，原業主認為政策對自己「作用不大」，反而加大減價空間望盡快促成交，單位新近以632.8萬元成交，累減77.2萬元或11%，平均實用呎價14,094元。

原業主於2010年9月以300萬元購入單位，持貨13年，是次沽出單位帳面獲利332.8萬元離場，單位升值111%。

維景灣畔。（資料圖片）

新買家早前落錯車 如今「轉租為買」

新買家為同區租客，代理指新買家於多年前因為「落錯車」，在多年後的今日樓價有所下跌，加上政府有「減辣」措施出台，故「轉租為買」買入上述單位。

張朗霆再指，屋苑對上一宗同類型單位於今年2月錄得，一伙實用面積405呎的15座中層B室，以680萬元易手，平均實用呎價16790元，可見同類型單位之樓價短短9個月間調整達16%，是次成交個案更創下屋苑同類型單位今年新低。