全球豪宅指數按年升2.1%　香港豪宅按年跌1.7%　表現跑輸新加坡

萊坊公佈2023年第三季《萊坊全球豪宅指數》，指出該指數截至今年9月底的12個月按年上升2.1%。但香港受到高息環境影響，於今年第三季繼續錄得跌幅，全球排第36位，緊隨倫敦其後。



指數追蹤全球46個城市的豪宅樓價走勢，截至今年9月的過去12個月，《萊坊全球豪宅指數》錄得全球豪宅樓價按年上升了2.1%。其中馬尼拉豪宅樓價以21.1%的升幅，為升幅最大城市，升幅亦拋離排第2的杜拜。杜拜豪宅在截至今年9月底的12個月，按年升15.9%。

可是香港豪宅樓價則繼續下跌，單計上季樓價按年下跌0.6%；若以今年9月底的12個月，按年跌幅更達1.7%。相較之下，截至今年9月底的12個月，新加坡豪宅樓價按年跌幅為0.8%。

王兆麒︰來季豪宅樓價跌幅有望收窄

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，香港豪宅樓價表現繼續受高息環境影響而出現下跌的情況，但跌幅已不斷收窄。特首在最新施政報告宣佈將海外買家的印花稅減半，及對外來人才置業印花稅實施『先免後徵』安排，將會吸引海外買家重返香港豪宅市場，預料對豪宅樓價有刺激作用，未來一季豪宅樓價跌幅有望進一步收窄。