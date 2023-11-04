啟德海灣首輪銷售218伙　現場排隊人流過百人

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣第1期，於今日（4日）展開首輪銷售218伙，當中有212伙以價單形式推售，另招標6伙三房。



啟德海灣昨日（3日）截票，市場消息指，該項目由上周五（27日）開始收票，一連8日累收逾2,000票，超額認購逾8倍。發展商日前表示，項目收票中有3至4成為內地專才，整體有1至2成為投資者。視乎周六銷情，不排除即日加推單位應市。

啟德海灣銷售於今午12時15分展開，售樓處設於北角嘉華國際中心。於上午12時，已有多名準買家排隊等候，估計人流超過一百人。

嘉華溫偉明︰客源以用家為主

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，目前準買家出席率不俗，客源以用家為主，相信開售後會有客人陸續前往睇樓，加上市場氣氛於減辣措施推出後有所改善，因此對銷情有信心。項目收飛情況超過2000票，當中有2-3成為專才客。而A組大手客目前有20-30組出席，預計銷情理想。

嘉華國際溫偉明﹙中﹚表示，目前準買家出席率不俗，客源以用家為主。﹙李明珠攝﹚

陳永傑︰施政報告減辣後第二個周末 市場反應攸關重要

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末一手新盤十分熱鬧，九龍區及港島區兩盤齊齊開售，亦是施政報告減辣後第二個周末，市場反應攸關重要。

啟德海灣首批單位入場價約575萬元，為同類首批最平，更是首批受惠於智慧綠色集體運輸的新盤，料可吸引大批用家及看好啟德發展機遇的投資客入市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。﹙李明珠攝﹚

周六首輪推售218伙 入場價575萬元

周六以價單發售的212伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔44伙、兩房佔160個、三房佔8伙， 實用面積306至586平方呎，折實售價575.016萬元至1,546.083萬元，折實呎價17,987至26,384元。另外，亦同日招標6伙，屬三房套連工作間及洗手間間隔，為項目樓王，實用面積均為771平方呎。

銷售當日準買家將會分為A、B兩個組別，只要購買1個精選三房單位，或精選兩房單位，或任何2個單位即可進入A組；其餘則為B組。

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