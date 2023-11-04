英皇香港仔澄天今首輪銷售　現場排隊人龍近百人

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天，於今日（4日）展開首輪公開銷售，以價單形式發售85伙標準分層戶。該盤於昨日（3日）下午4時截收認購申請，市場消息指項目累收逾500票，超額認購約5倍。



抽籤程序於昨日下午6時至8時進行，每人最多可購買兩個單位，今日上午10時起於灣仔英皇集團中心2樓展開銷售程序。

現場所見，於上午9時45分，部份準買家已抵達澄天銷售處，目測排隊人龍接近一百人。

在首輪銷售前，澄天已透過招標形式沽出3伙特色戶，套現逾1,765萬元。其中一宗為5樓B單位，實用面積247平方呎，採一房設計、設平台48平方呎，成交價459.42萬元、呎價1.86萬元。

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早前連推兩張價單 折實均價1.7萬至1.75萬

澄天首張價單提供55伙，折實平均呎價為17,086元，戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積245至881平方呎。當中一房佔28伙、兩房佔27伙，當中價單售價463.3萬至785萬元，價單呎價為16,199元至20,456元，以最高5%折扣優惠計，折實售價由440.1萬元至746萬元，折實呎價由15,390元至19,434元。

至於2號價單提供30伙，折實平均呎價17,583元，包括17伙一房及13伙兩房，實用面積由286至400平方呎，價單售價由約 496萬至約835萬元，呎價介乎17,339至20,863元，以最高折扣優惠5%計算，該批單位折實售價由約471萬至約793萬元，折實呎價由16,472至19,820元，折實呎價17,583元。

澄天提供110個單位 主打一至兩房單位

澄天樓高23層，提供110個單位，間隔涵蓋一房至三房，主打一房及兩房戶型，標準單位實用面積介乎286平方呎至400平方呎，另設一房至三房特色戶，實用面積由245平方呎至881平方呎，預計關鍵日期為2025年3月31日。

↓18樓B室未經改動示範單位↓

↓18樓D室未經改動示範單位↓